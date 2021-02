Szczepionka na COVID. Ministerstwo Zdrowia o przyczynach zutylizowania dawek

Dyrektor departamentu innowacji w Ministerstwie Zdrowia tłumaczył na posiedzeniu senackiej komisji, że każdy punkt szczepień ma dostęp do systemu dystrybucji szczepionek na COVID. Jedną z jego funkcji jest moduł do raportowania strat. Każdy taki przypadek musi zostać zgłoszony i opisany w ciągu 24 godz. Według rządowego raportu szczepień na COVID zutylizowano 3 549 dawek.

Szczepionka na COVID. Jak pobrać sześć dawek z jednej fiolki?

Szczepionka na COVID. Najczęstsze przyczyny utylizacji dawek

188 przypadków to podejrzenie wady jakościowej, ale wówczas zgłaszane jest to jako reklamacja. 114 przypadków dotyczy kradzieży. Kolejne powody utylizacji dawek szczepionki na COVID to uszkodzenie w transporcie do punktu szczepień (57 przypadków) czy przeterminowanie (39 przypadków). 16 razy nie było wystarczającej liczby personelu szczepiącego.