Szczepionka na COVID. Joe Biden zaszczepi się przeciw koronawirusowi

Janusz Kowalski nie zaszczepi się na COVID. Andrzej Zybertowicz: to postawa egoistyczna

Amerykańska agencja ds. żywności i leków w połowie grudnia potwierdziła, że szczepionka Pfizera (stworzona we współpracy z niemiecką firmą BioNTech SE) jest bezpieczna i skuteczna w 95 proc., dlatego może zostać dopuszczona do użytku. Wyrób medyczny ma wejść do powszechnego użytku w w przyszłym tygodniu.