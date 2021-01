Szczepionka na COVID. Elżbieta Witek: Mam wątpliwości do decyzji ws. prokuratorów

W środę podczas briefingu prasowego Marszałek Sejmu Elżbieta Witek skomentowała decyzję o zaliczeniu prokuratorów do pierwszej grupy szczepień. Jej zdaniem budzi ona wątpliwości.

Szczepionka na COVID. Elżbieta Witek: Mam wątpliwości, co decyzji ws. prokuratorów

Elżbieta Witek została zapytana przez dziennikarzy o swój stosunek do zaliczenia prokuratorów do pierwszej grupy szczepień. Marszałek Sejmu odpowiadała na to pytanie w kontekście swojego zawodu. Witek jest nauczycielką, a w Polsce trwa dyskusja o przyspieszeniu szczepień dla nauczycieli.

- Jak rozumiem prokuratorzy zostali zaliczeni przez specjalistów do grupy, która z uwagi na wykonywany zawód powinna zaszczepić się w pierwszej kolejności. Szczerze mówiąc, osobiście mam wątpliwości, co do tej decyzji - powiedziała Witek.

- Jak nauczycielka powiem tak: wszyscy jesteśmy narażeni na zakażenie koronawirusem niezależnie od wieku czy wykonywanego zawodu, dlatego ciężko mi powiedzieć, kto powinien szczepić się jako pierwszy - dodała.

Szczepionka na COVID. Prokuratorzy zaliczeni do pierwszej grupy

O zaliczeniu prokuratorów do pierwszej grupy szczepień wraz z służbami mundurowymi Wirtualna Polska rozmawiała również z szefem Kancelarii Premiera Michałem Dworczykiem odpowiedzialnym za proces szczepień w Polsce. Dworczyk tłumaczył wówczas, że prokuratorzy zostali przywróceni do pierwszej grupy szczepień po interwencji Jarosława Kaczyńskiego.

Szef KPRM odniósł się również do informacji, że wśród zaszczepionych w ramach pierwszej grupy osób, może znaleźć się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Przyznam się, że nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba zapytać o to prawników - powiedział Michał Dworczyk w programie "Tłit"