Szczepionka na COVID. Bronisław Komorowski się zaszczepi? Jest stanowisko

Bronisław Komorowski opowiedział o swoim zdrowiu po tym, jak pod koniec listopada zdiagnozowano u niego zakażenie koronawirusem . - Zdrowie jest już chyba duże lepsze, aczkolwiek po bardzo masywnym zapaleniu płuc pewnie będę musiał dochodzić do siebie pewnie jeszcze parę tygodni - powiedział we wtorek w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24.

Prezydenta zapytano także, czy gdy szczepionka na COVID będzie już oficjalnie dostępna w Polsce, to zdecyduje się nią zaszczepić. - Jeżeli będę mógł i mieścił się w tych kategoriach przewidzianych do szczepienia, bo ja jednak przeszedłem koronawirusa, więc prawdopodobnie stanowię odrębną grupę, to oczywiście, że tak - stwierdził jasno Komorowski. Podkreślił, że "nie chodzi już o własne zdrowie, ale żeby zatrzymać inwazje koronawirusa w ramach całego społeczeństwa".