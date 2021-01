Szczepionka na COVID. AstraZeneca zrywa spotkanie z UE?

Informację o zerwaniu rozmów zaplanowanych na środowy wieczór poinformował portal "Politico" oraz agencja Reutera. Doszło do tego zaledwie kilka godzin po głośnym wywiadzie prezesa AstraZeneci. Pascal Soriot we wtorek wieczorem oświadczył, że koncer "nie ma zobowiązania umownego z UE, a jedynie dołoży wszelkich starań" aby dostarczyć szczepionkę na COVID-19.

Brukselska korespondentka EuroNews donosi, że Unia Europejska jest gotowa opublikować umowę z AstraZenecą, jeśli firma wyrazi na to zgodę. "Od koncernu oczekuje się maksymalnego wykorzystania produkcji szczepionek zgodnie z umową. Ma to oznaczać wykorzystanie innych zakładów spoza UE do realizacji zamówienia" - dodaje we wpisie na Twitterze Shona Murray.

Wiadomo jednak, że AstraZeneca ma problemy ze zwiększaniem produkcji szczepionki; występują one w dwóch fabrykach - w Holandii i w Belgii. - To skomplikowane zwłaszcza we wczesnych fazach, gdy musimy się zmagać z różnego rodzaju problemami. Wydaje nam się, że udało się je rozwiązać, ale jesteśmy dwa miesiące do tyłu - zaznaczył. Prezes zwrócił uwagę, że podobne problemy występowały przy "łańcuchu dostaw" do Wielkiej Brytanii, ale umowa z tym krajem została podpisana trzy miesiące wcześniej, co zapewniło firmie więcej czasu.