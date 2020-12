Szczepionka na COVID-19. Kiedy dotrze do Polski? Jest głos z rządu

- Jeżeli dzisiaj Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę Pfizera, to wszystko wskazuje na to, że 26 grudnia wieczorem dojedzie do Polski pierwsze 10 tys. dawek do Polski. 27 grudnia zostanie zaszczepiona grupa "zero" (pracownicy służby zdrowia - przyp. red.) - powiedział Dworczyk. I zapowiedział, że w przyszłości zaszczepi się na koronawirusa.