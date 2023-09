Szczepionka dla lisów. RCB ostrzega kolejne regiony. "Nie dotykaj"

"Uwaga (...) z samolotów będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj szczepionki! Nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!". Ostrzeżenia takiej treści od początku września trafiły do mieszkańców kilku województw Polski. Ostatnie rozesłano do odbiorców przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego. Jak wygląda szczepionka dla lisów? Czy jest niebezpieczna dla psów i innych zwierząt domowych?