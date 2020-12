Szczepienia w Polsce. Pierwsza dama skorzysta z przywileju szczepień? Andrzej Dera wprost

- Jest nieczynną nauczycielką, więc nie będzie korzystała z przywilejów szczepienia dla nauczycieli, bo nie pracuje w tej chwili w szkolnictwie. A to jest przygotowane po to, żeby nauczyciele, którzy będą uczyli dzieci, byli zaszczepieni, żeby to po prostu odbywało się we właściwej kolejności - powiedział prezydencki minister.