Szczepienia przeciwko COVID-19. Polska na drugim miejscu w Europie i 10. na świecie

Polska znajduje się pod względem liczby w pełni zaszczepionych obywateli w odniesieniu do populacji całego kraju na drugim miejscu w Europie. Z oficjalnie podawanych danych wynika, że w Polsce do piątku w pełni zaszczepiło się 4,2 proc. ludności. W Unii Europejskiej lepszy wynik ma tylko Malta (8,7 proc.), a w Europie - Serbia (10,9 proc.), Norwegia (4,6 proc.; stan na 11 marca) i Szwajcaria (4,3 proc. do 10 marca).