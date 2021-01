Szczepienia przeciwko COVID-19. "Ministerstwo Zdrowia zapomniało o kuratorach"

Według zasad kolejności przeprowadzania szczepień przeciwko COVID-19 prokuratorzy sądowi będą do nich dopuszczeni dopiero w dalszym etapie. Mimo tego, że ich grupa liczy - jak informuje dziennik - nieco ponad 5 tys. osób, a ich praca wymaga nieustannego kontaktu z ludźmi, rząd nie rozważa tego, aby przed zakażeniem COVID-19 ochronić ich wcześniej.

Krajowa Rada Kuratorów zwróciła się w grudniu do wiceministra Michała Wosia, a w styczniu do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie dopuszczenia do szczepień kuratorów sądowych. Kuratorzy - jak informuje "Rzeczpospolita" - nie otrzymali odpowiedzi.