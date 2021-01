Szczepienia przeciw COVID-19. Zaszczepiono zaledwie 1,6% populacji

W Polsce przeciw COVID zaszczepiono zaledwie 1,6% populacji

- Pamiętajmy, że nie liczy się to, że w Polsce podano szczepionkę ponad 600 tys. osobom , ale to, że jest to zaledwie 1,6 proc. populacji. I to ta wartość decyduje o rankingu poszczególnych krajów - podkreśla prof. Krzysztof J. Filipiak, kardiolog, internista i farmakolog kliniczny z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kolejną kwestią jest szczepienie w weekendy i to, że szpitale nie są w stanie zapewnić kadry do szczepień w tym czasie. Nie jest to też możliwe też ze względu na to, że szczepionka Pfizera jest dostarczana do szpitali w poniedziałki - częściowo rozmrożona - i trzeba ją zużyć w ciągu 5 dni.