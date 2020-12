Szczepienia przeciw COVID-19. Co trzeba wiedzieć?

Obie są szczepionkami mRNA. Replikują one w ludzkich komórkach pojedyncze białka (proteiny), które są typowe dla wirusa. Organizm reaguje na to, budując odporność. Najważniejsza różnica między tymi dwiema szczepionkami polega na warunkach ich przechowywania. Szczepionka Moderny może być przechowywana w zwykłej domowej lodówce do 30 dni.

Oznacza to, że nie musi być ona schłodzona do -70 stopni Celsjusza, jak w przypadku szczepionki z Biontech-Pfizer. Chociaż ta ostatnia po przetworzeniu może być również przechowywana w lodówce, musi być jednak wykorzystana w ciągu pięciu dni.

Szczepionka na COVID-19. Kiedy masowe szczepienia? Prezes ARM zabrał głos

To samo dotyczy osób poddanych kwarantannie, kiedy miały kontakt z osobą zakażoną. Powinny one zostać zaszczepione dopiero po zakończeniu izolacji.

Miną lata, zanim wszyscy na świecie zostaną zaszczepieni na COVID-19. Aby każdy zainteresowany został zaszczepiony, nawet w wysoko rozwiniętych krajach uprzemysłowionych potrwa to co najmniej do 2022 roku. Weźmy za przykład Niemcy: urzędy ds. zdrowia oczekują, że w pierwszym kwartale 2021 można będzie podać 13 milionów dawek szczepionki Biontech. Co przy dwóch szczepieniach na osobę nie wystarczy nawet dla jednej dziesiątej populacji.