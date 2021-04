Szczepienia na COVID-19 z nowym harmonogramem. Dworczyk ujawnił szczegóły

- W poniedziałek skierowania otrzymają roczniki 74 i 75. Następnie codziennie do 7 maja skierowania otrzymywać będą dwa roczniki - mówił minister Michał Dworczyk na wtorkowej konferencji prasowej - 7, 8, 9 maja będziemy uruchamiali po 3 roczniki. Od 9 maja już każdy, kto skończył 18 lat, będzie się mógł zapisać na szczepienie - zapewnił szef KPRM.

Dworczyk poinformował również, że od 28 kwietnia ruszy priorytetowa rejestracja na konkretne terminy szczepień dla osób między 30. a 39. rokiem życia, które wyraziły chęć zaszczepienia się w styczniu bieżącego roku. Podobna rejestracja dla osób w wieku od 18 do 24 lat ruszy 4 maja.

Dworczyk o dostawach szczepionki AstraZeneca

Minister w kancelarii premiera odniósł się również do informacji o ponownych spowolnieniach w dostawach szczepionki koncernu AstraZeneca. - Informacja, która jest mniej korzystna, która już dzisiaj została do mediów przekazana, ja ją powtórzę: AstraZeneca po raz kolejny zapowiedziała zmniejszenie dostaw do Polski - zamiast 268 tysięcy sztuk szczepionki, dojedzie 67 tysięcy - powiedział minister Dworczyk. - Niestety, również mamy informację, że w kolejnych tygodniach sytuacja może wyglądać podobnie, tzn. że te dostawy będą ograniczone - poinformował.