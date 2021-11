Obowiązkowe szczepienia na COVID-19. Niemcy czeka niezła awantura

Premierzy landów apelują o obowiązkowe szczepienia

Winfried Kretschmann i Markus Söder - premierzy Badenii-Wirtembergii i Bawarii apelują wspólnie o wprowadzenie na poziomie federalnym (Niemcy to państwo związkowe) obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi. "Obowiązkowe szczepienia nie są naruszeniem swobód obywatelskich. Jest to raczej warunek konieczny do odzyskania przez nas wolności." - apelują wspólnie premierzy na łamach gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung".