Bp Edward Dajczak złożył rezygnację. "Odchodzę spokojnie, z ulgą"

- Zasadniczym powodem jest zdrowie, a konkretnie skutki przebytych przeze mnie trzech zakażeń wirusem powodującym COVID. Najcięższym było to drugie, które pozostawiło w moim życiu ślad, który trwa od roku 2021 do dzisiaj. Próbuję to jakoś opanować, również przy pomocy leków, ale idzie to z trudem - tak na stronie internetowej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej swoją rezygnację wyjaśnił bp Edward Dajczak.