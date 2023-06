Szczecin. Podlewał drzewa w trakcie deszczu. Jest komentarz

"Nasadzenia drzew w ciągu ul. Polskich Marynarzy zostały wykonane w ramach zadania 'Modernizacja ulic Modra i Koralowa w Szczecinie', nie zostały one jeszcze przekazane do bieżącego utrzymania, objęte są pielęgnacją przez wykonawcę. Nie wiem, czy było to podlewanie, czy nawożenie, o tym powinien wypowiedzieć się wykonawca" - odpowiedziała redakcji Sylwia Cyza z Centrum Informacji Miasta.