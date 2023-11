Szaszłyk za 43 zł, pajda chleba za 30 zł. "Paragony grozy" na jarmarku bożonarodzeniowym

Jarmark bożonarodzeniowy w Poznaniu

Drogo jest nie tylko w Krakowie. Internauci publikują "paragony grozy" także z poznańskich jarmarków świątecznych. Wskazują, że np. trzy szaszłyki to koszt ok. 170 zł, a za pajdę chleba "full wypas" trzeba zapłacić 30 zł. Koszt grzańca to z kolei wydatek 18 zł.