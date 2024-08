Szarpanina na miesięcznicy. Policja ma co robić

Jak ustaliliśmy, w dwóch przypadkach chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej polityków PiS, którzy oficjalnie złożyli w komendzie zawiadomienia. Na tym etapie policja prowadzi czynności sprawdzające w sprawie z art. 217 par. 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym "kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku". Te powinny trwać do 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o przestępstwie - po tym czasie, na podstawie zgromadzonych przez policję materiałów prokuratura oceni, czy są w ogóle podstawy do wszczęcia postępowania.