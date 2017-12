"Szampańskiej zabawy". Prezydent Duda i Beata Szydło złożyli życzenia noworoczne

Prezydent Andrzej Duda i była premier Beata Szydło złożyli Polakom pierwsze życzenia noworoczne. "Jak najmniej rozczarowań i niepowodzeń, a jak najwięcej sukcesów i miłych zaskoczeń".

Andrzej Duda życzył z kolei "szampańskiej zabawy sylwestrowej". "Już tylko kilka godzin do 2018 roku. Życzę wszystkim Użytkownikom Twittera by był to rok pełen sukcesów i dobrych dni. Życzę byście mogli go z satysfakcją podsumować na progu kolejnego, 2019 roku" - czytamy.