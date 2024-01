Szafarowicz traci stołek w PKO BP? "Pozdrawiam"

- Z tego, co nam się udało dowiedzieć, to doszło tam do bardzo wyraźnej prośby, żeby za porozumieniem stron odszedł z pracy [...] Zdaje się, że dojdzie do tego odejścia. Można powiedzieć, że jest to takie "autoczyszczenie", ponieważ tym bankiem rządzi nadal zarząd, który przyszedł za poprzedniego rządu - powiedział Gierszewski. - Mało tego, jeszcze trzeba powiedzieć, że kadrami zarządza tam osoba zaufana byłego premiera Morawieckiego. W tym kontekście widać, że dochodzi do pewnej zmiany w myśleniu tam - dodał.