"Sytuacja jest poważna". Czeski dziennikarz o walce z powodzią i "idiotycznych pomysłach"

Po południu lokalne władze potwierdziły, że w Ostrawie pod naporem wody u zbiegu Odry i Opawy pękł wał przeciwpowodziowy. Według relacji woda wypływa do miasta i je zalewa. Ostrawa jest położona około 35 kilometrów od granicy z Polską. Wcześniej miejskie centrum informacji turystycznej zaapelowało w mediach społecznościowych do Polaków, by nie przyjeżdżali do miasta w najbliższym tygodniu w związku z bardzo trudną sytuacją.