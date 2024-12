Syryjskie bojówki "u wrót" Damaszku

"Wszyscy widzieliśmy szybki postęp grup opozycyjnych w ciągu ostatnich 24 godzin, zajmujących cztery główne miasta w Syrii. Są to Deraa, Qneitra, Sweida, a teraz Homs. Te cztery miasta są strategicznie położone wokół miasta Damaszek, głównej twierdzy reżimu Assada" - przekazuje Al Jazeerze.

- Po Homs udamy się do Damaszku. Będzie to nowa Syria oparta na sprawiedliwości – powiedział.

Jak powiedział CNN jeden z mieszkańców, po godz. 1 polskiego czasu siły rebelianckie najprawdopodobniej wkroczyły do ​​stolicy Syrii, Damaszku.

Konflikt w Syrii, który rozpoczął się w 2011 roku, jest jednym z najbardziej złożonych i krwawych wojen współczesnych czasów. Rozpoczął się jako część Arabskiej Wiosny – pokojowe protesty przeciwko reżimowi Baszara al-Asada szybko przerodziły się w brutalne represje ze strony rządu, co doprowadziło do wybuchu wojny domowej. Konflikt podzielił kraj na kilka obozów: siły reżimu Asada wspierane przez Rosję i Iran, umiarkowaną opozycję, zbrojne grupy islamistyczne, takie jak Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) i Państwo Islamskie (ISIS), oraz siły kurdyjskie dążące do autonomii na północy Syrii.