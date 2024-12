Media: Asad uciekł. "Upadek reżimu na horyzoncie"

Oficjalne stanowisko biura prezydenta Syrii jest takie, że Asad nie opuścił stolicy. "Jednak źródło zaznajomione z sytuacją przekazało CNN, że Asada nie ma w żadnym z miejsc w mieście, gdzie zwykle można by go znaleźć" - podaje stacja.

Gwardia prezydencka, która zwykle chroni Asada w jego rezydencji, nie jest tam obecna, co sugeruje, że mógł opuścić Damaszek. Nie ma jej także w innych częściach miasta. Zazwyczaj gwardia ta stanowi najbliższy kordon ochrony prezydenta, a część jej członków towarzyszy mu, gdy się przemieszcza.

"Potwierdzono również, że siły opozycyjne poczyniły postępy w zachodniej części Damaszku oraz że wojska wycofały się z miast i miasteczek we Wschodniej Ghoucie" - czytamy.

Żołnierze Asada uciekli do Iraku. Rebelianci są coraz bliżej pałacu

HTS (Hay'at Tahrir al-Sham) zostało utworzone na bazie dawnej afiliacji Al-Kaidy i jest główną grupą napędzającą zbrojną opozycję w Syrii. Pomimo wysiłków Jolaniego, aby zdystansować HTS od Al-Kaidy i ISIS, Stany Zjednoczone oraz inne kraje zachodnie uznały je za organizację terrorystyczną w 2018 roku, wyznaczając nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego ujęcia.

Konflikt w Syrii, który rozpoczął się w 2011 roku, jest jednym z najbardziej złożonych i krwawych wojen współczesnych czasów. Rozpoczął się jako część Arabskiej Wiosny – pokojowe protesty przeciwko reżimowi Baszara al-Asada szybko przerodziły się w brutalne represje ze strony rządu, co doprowadziło do wybuchu wojny domowej. Konflikt podzielił kraj na kilka obozów: siły reżimu Asada wspierane przez Rosję i Iran, umiarkowaną opozycję, zbrojne grupy islamistyczne, takie jak Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) i Państwo Islamskie (ISIS), oraz siły kurdyjskie dążące do autonomii na północy Syrii.