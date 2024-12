Syryjczycy wrócą do kraju? Scholz komentuje

Kanclerz Olaf Scholz (SPD) ocenia, że powrót syryjskich uchodźców do ojczyzny teraz byłby przedwczesny. W kraju tym, mimo upadku dyktatury, wciąż panuje "bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja" - ocenił we wtorek wieczorem w ARD "Tagesthemen".

Jak dodał, Niemcy wraz z innymi państwami muszą zrobić wszystko, aby był to demokratycznie rządzony kraj, w którym ludzie różnych religii mogą dobrze żyć razem. - Być może, jeśli wszystko pójdzie dobrze, wielu z nich powie, że chcą wziąć udział w odbudowie swojego kraju - powiedział Scholz.

Jednak badacz migracji z Uniwersytetu w Osnabrück prof. Jochen Oltmer uważa to za mało prawdopodobne, bo wielu Syryjczyków widzi swoją przyszłość w Niemczech. Na razie Niemcy, jak i niektóre inne kraje UE, jedynie wstrzymały przyjmowanie nowych wniosków o azyl od obywateli Syrii .

W Niemczech, według danych Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, mieszka prawie milion Syryjczyków. Imigrowali oni od początku wojny domowej w Syrii, która rozpoczęła się w 2011 roku powstaniem przeciwko reżimowi Baszszara al-Asada. Kulminacja fali uchodźców przypadła na 2015 r. Do końca 2023 r. łącznie ponad 160 tysięcy Syryjczyków otrzymało niemieckie obywatelstwo, w Niemczech urodziło się do 2024 r. ponad 56 tys. dzieci syryjskich uchodźców.

- Wszystkie doświadczenia pokazują. że uchodźcy rozwijają bardzo dużo więzi ze społeczeństwem przyjmującym - dodał, przypominając, że wielu Syryjczyków przybyło do Niemiec jako dzieci, młodzież lub młodzi dorośli. Chodzili tu do szkół, uzyskali wykształcenie i to w Niemczech widzą przyszłość własnych dzieci.