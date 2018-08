Syria. Żona prezydenta al-Assada poważnie chora. Ma raka piersi

Świat obiegła informacja, że żona dyktatora Asma al-Assad rozpoczęła walkę z nowotworem piersi. Smutna informacja pojawiła się na jednym z portali społecznościowych, a później została potwierdzona przez biuro prasowe prezydenta Baszara el-Asada.

Żona prezydenta Syrii Asma al-Assad już zaczęła leczenie. Poinformowano, że rak został wykryty we wczesnym stadium, przez co jest duża szansa na całkowity powrót do zdrowia pierwszej damy.