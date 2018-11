Syria: Koalicja USA użyła białego fosforu. Są ofiary

Lotnictwo koalicji pod przewodnictwem USA dokonało nalotów w prowincji Dajr Az-Zaur z użyciem zakazanego białego fosforu. W wyniku ostrzałów zginęli cywile. Straty są jeszcze szacowane.

Trwają jeszcze ustalenia co do liczby ofiar śmiertelnych, rannych oraz wysokości zniszczeń mienia. Mówi się, że zginęło co najmniej kilkanaście osób. Wojska koalicji USA zaprzeczają jednak doniesieniom o ofiarach cywilnych.