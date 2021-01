Synowie Jadwigi Emilewicz jeździli bez licencji. Polski Związek Narciarski potwierdza

Portal podał, że do listy uprawniającej do korzystania ze stoku synowie polityk obozu Zjednoczonej Prawicy dopisani zostali dopiero 7 stycznia, a więc dwa dni po opisanej sytuacji .

Teraz doniesienia w tej sprawie oficjalnie potwierdziły władze PZN. Przewodniczący komisji licencyjnej Jakub Michalczuk oświadczył, że wnioski dotyczące przyznania licencji do związku "są datowane na 7 stycznia" i właśnie tego dnia licencje zostały przyznane.

- Po wglądzie do pełnej dokumentacji mogę potwierdzić, że 7 [stycznia - red.] mieliśmy u siebie wniosek i on został tego samego dnia wprowadzony do systemu. 6 [stycznia - red.] było wolne. Biuro nie pracowało, a kurierzy nie jeździli - powiedział Michalczuk w rozmowie z tvn24.pl.