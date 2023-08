Syndyk Marcin Kubiczek: wierzyciele Getin Noble Bank powinni zgłaszać się do Krajowego Rejestru Zadłużonych

Syndyk Marcin Kubiczek zachęca "frankowiczów" z Getin Noble Bank i innych wierzycieli tego upadłego banku aby jak najszybciej zgłosili swoje wierzytelności. Bez kosztów można to zrobić do 21 sierpnia br. Zgłoszenie wierzytelności wbrew pozorom nie jest trudne i warto to zrobić.