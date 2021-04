Syn Krzysztofa Krawczyka nie otrzyma po nim alimentów. Ma jednak nadzieję na coś innego

Choroba związała mu ręce

Choroba związała mu ręce w wielu kluczowych aspektach życiowych. Między innymi uniemożliwiła mu zakup własnego mieszkania z uwagi ograniczoną zdolność do pracy. Jego źródłem utrzymania jest renta inwalidzka, która nie może mu na wiele pozwolić. Co prawda Krawczyk junior próbował podjąć się dodatkowej pracy, natomiast pandemia koronawirusa szybko pozbawiła go dodatkowego źródła dochodu.