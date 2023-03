Syn Kadyrowa powiedział "tak". Co kryje się za tą decyzją?

Kadyrow poważnie chory?

W mediach coraz częściej pojawiają się doniesienia o poważnej chorobie nerek Ramzana Kadyrowa, w związku z czym skupia się on obecnie na wytypowaniu godnego następcy. Jego najstarszy syn miałby być kandydatem do tej roli. Właśnie dlatego to 17-latek, a nie jego ojciec, rozmawiał z Putinem. Sytuacja, w której prezydent Rosji nie spotyka się osobiście z przywódcą Czeczenii, tylko z jego reprezentantem - jak zauważył doradca w ministerstwie spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko - zdarzyła się po raz pierwszy od 20 lat.