Syn Kadyrowa nagrany. 15-latek w miejscu krwawego ataku

Zablokowano wszystkie drogi wokół miasta, by Kadyrow mógł dotrzeć kilka godzin po akcji do miejsca, gdzie trzymano ciała. Z kolei na ulicach Gudermes roiło się od uzbrojonych wojowników. W sieci pojawiły się także filmiki, na których kadyrowcy brutalnie obchodzą się ze zwłokami napastników z Inguszetii. Nagrania nie nadają się do publikacji.