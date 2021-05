Syn Joe Bidena opowiedział o walce z uzależnieniem. Skomplementował Aleksandra Kwaśniewskiego

W wywiadzie wyemitowanym w piątek na antenie TVN24 opowiedział, co skłoniło go do wydania książki. Jak sam stwierdził, jest ona "historią o miłości". - Nie tylko miłości mojego brata i ojca, ale też całej rodziny. Sądzę, że jest to coś, co wielu osobom jest znane z ich życia. Nie jest to coś, co jest charakterystyczne dla mojej rodziny, bynajmniej. Tak jak każda inna rodzina mamy gorsze chwile - powiedział Hunter Biden, odpowiadając na pytanie Piotra Kraśki.