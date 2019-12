Symulowany atak terrorystów na szkołę. Komendant policji odwołany

Komendant komisariatu w Barczewie został odwołany ze stanowiska - poinformowała w sobotę policja. Prokuratura wyjaśnia, czy funkcjonariusze tego komisariatu dopełnili obowiązków, polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom podczas pozorowanego ataku terrorystycznego.

Początkowo policja podawała, że nic nie wiedziała o planowanych ćwiczeniach w szkole. Jednak w poniedziałek Komenda Miejska Policji w Olsztynie wydała oświadczenie, że doszło do "niezamierzonego przeoczenia i złej interpretacji faktów, co do stopnia poinformowania policjantów na temat planowanych ćwiczeń".