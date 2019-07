Sylwia Spurek o posiłkach w Parlamencie Europejskim. Uważa, że w więzieniu jest lepiej

Sylwia Spurek nie jest zadowolona z jedzenia serwowanego w stołówce PE. Świeżo upieczona europosłanka uważa, że lepiej karmią już w polskim więzieniu.

Sylwia Spurek – Parlament Europejski

Spurek dostała się do Europarlamentu z ramienia partii Wiosna. W imieniu wyborców chce teraz walczyć o zdrowe posiłki, których jej zdaniem w PE brak. – W zakładach karnych polski kodeks karny wykonawczy umożliwia wybór posiłków wegańskich – mówi "Super Expressowi".

Polityczka narzeka, że jako weganka jest właściwie dyskryminowana, a dowodem tego ma być zdjęcie porcji frytek z ketchupem i sałatka z kukurydzą i pomidorem. – Jak na miejsce, które powinno skutecznie walczyć o prawa człowieka, prawa zwierząt i przeciwdziałać zmianom klimatycznym, to trochę obciach – stwierdziła w mediach społecznościowych.

Niedawno za pośrednictwem Instagrama europosłanka stwierdziła też, że "to, co jemy, to sprawa polityczna".