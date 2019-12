Sylwester Latkowski nakręcił film o pedofilii. To odpowiedź na produkcję Sekielskich

Sylwester Latkowski kończy pracę nad filmem o pedofilii "Nic się nie stało". Produkcję pokażę TVP. Twórca w rozmowie z Wirtualną Polską ujawnia, że pokaże, jak wpływowe osoby czują się bezkarne i są chronione przez polskie elity.

Premierę filmu na antenie TVP zapowiedział Jacek Kurski . - Gdy próbuje się zredukować problem pedofilii do księży, przypominamy film "Pedofile" Latkowskiego i zamawiamy nowy pt. "Nic się nie stało". Niedługo go pokażemy, będzie dym – mówił w tygodniku "Sieci" prezes TVP.

Sylwester Latkowski właśnie nakręcił ostatnie zdjęcia do filmu dokumentalnego. - Jest na ukończeniu. Teraz zostaje kwestia tego, czy damy to jako jeden film, czy w odcinkach. Nie znam jeszcze daty premiery – mówi reżyser.

Pierwszy film o pedofilii nakręcił ponad 10 lat temu. - Chcę pokazać to, co konsekwentnie od 2005 roku dokumentuję. W Polsce wśród elit jest przyzwolenie na pedofilię. Wystarczy, że to dotyczy bogatego, wpływowego znajomego i już inni z tego środowiska go kryją. Ludzie znani są w kwestii pedofilii bezkarni, a ściga się tylko maluczkich – mówi Sylwester Latkowski.