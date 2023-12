Sylwester 2023/24. Ile kosztują fajerwerki pod koniec roku?

Nieostrożne obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi może również naruszać przepisy porządku publicznego czy przepisy przeciwpożarowe. W przypadku naruszenia spokoju publicznego grozi mandat w wysokości do 500 złotych. Sprawa może również zostać skierowana do sądu, który może zarządzić grzywnę w wysokości do 5 tysięcy złotych.