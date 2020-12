Sylwester 2020. Tatrzański Park Narodowy apeluje ws. fajerwerków

"Mieliśmy pewne wątpliwości, czy w tym roku przeprowadzać akcję "Nie strzelaj w sylwestra", ze względu na aktualne restrykcje, które uniemożliwiają powitanie Nowego Roku równie hucznie, co zwykle – w licznym gronie, na zorganizowanych imprezach itd. Uznaliśmy jednak, że ponieważ przepisy nie wykluczają puszczania fajerwerków na prywatnych posesjach, a pod Tatrami już od kilku dni od czasu do czasu słychać huk fajerwerków – i w tym roku zaapelujemy – nie strzelaj w sylwestra!" - czytamy na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego .

Sylwester 2020. TPN apeluje w imieniu zwierząt

TPN co roku apeluje to spragnionych zabawy imprezowiczów, by powstrzymali się od odpalania fajerwerków. Huk przy ich wybuchu może wywołać potężny strach u zwierząt, a w górach dźwięk niesie się na bardzo duże odległości. "Z troski o zwierzęta, zarówno te dzikie, jak i bezdomne oraz domowe, u których huk powoduje ogromny stres, zrodziła się coroczna akcja "Nie strzelaj w sylwestra!", do której zapraszani są znani polscy ilustratorzy" - informuje TPN w komunikacie.