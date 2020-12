Sylwester 2020. Mija rocznica zimy stulecia

Zima stulecia - to określenie stosuje się do sytuacji, w której temperatura powietrza wskazuje znaczne odchylenie poniżej normy wieloletniej dla danego obszaru, a także dla ponadnormatywnych opadów śniegu, ich natężenia oraz grubości pokrywy śnieżnej.

Dokładnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia 31 grudnia 1978 roku. Wtedy w całej Polsce rozpoczęły się największe opady śniegu. Zawierucha pogodowa w sylwestra związana była z napływem mroźnej masy powietrza z północy. Miało to wpływ na to, że występujące wówczas opady deszczu zaczęły stopniowo przechodzić w opady śniegu z deszczem i śniegu oraz nasilać się.