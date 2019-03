Sygnał dla Moskwy. Okręty NATO na Morzu Czarnym

NATO wzmacnia swoją obecność na Morzu Czarnym. Ma to być sygnał pod adresem Rosji. Ale pole manewru jest ograniczone przez traktat sprzed ponad 80 lat.

Odessa pozdrawia "Donalda Cooka". Niszczyciel amerykańskiej marynarki wojennej, stacjonujący na co dzień w Hiszpanii i wyposażony w system obrony przeciwrakietowej, często widywany jest ostatnio na Morzu Czarnym. W styczniu okręt zawitał do Batumi na ćwiczenia z gruzińską strażą przybrzeżną. Teraz zacumował w porcie w Odessie. Pod koniec lutego na jego pokładzie doszło do spotkania ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenki z amerykańskim specjalnym pełnomocnikiem ds. Ukrainy Kurtem Volkerem.