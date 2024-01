Świrski dostał wezwanie do zapłaty. "Rachunki trzeba płacić"

KRRiT podjęła decyzję o wstrzymaniu wypłaty środków należnych mediom publicznym z prognozy abonamentowej. Upomniał się o nie już likwidator TVP - beskutecznie. Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski odparł, że nie jest on uprawniony do występowania w imieniu TVP. Takie uprawnienia ma jednak, zgodnie z wpisem do KRS, likwidator Radia Gdańsk. Właśnie wysłał do Świrskiego wezwanie do zapłaty.