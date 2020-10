Świnoujście. Ewakuacja mieszkańców. Rozpoczyna się usuwanie Tallboya

Mieszkańcy ci będą opuszczać swoje domy przez pięć kolejnych dni, bo tyle ma potrwać akcja neutralizacji niewybuchu . Do domów będą mogli powracać po zakończeniu akcji nurków-minerów, czyli po godz. 17.

Większość osób - jak informował świnoujski magistrat - zdecydowała się na opuszczenie mieszkań własnym transportem. Osoby, które skorzystają z pomocy służb, zostaną odwiezione do filii Miejskiego Domu Kultury na Warszowie.

Świnoujście: wielka akcja saperów

Utrudnienia czekają także mieszkańców w tzw. strefie otwartej, która obejmuje teren do 500 m od granicy zewnętrznej strefy bezwzględnej. Są oni zobowiązani do pozostania w miejscu zamieszkania i niezbliżania się do okien, niewychodzenia na balkon czy taras ani na zewnątrz budynku.