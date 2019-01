Świętokrzyskie. Nauczyciele masowo poszli na L4. Odwołano lekcje

W trzech szkołach na terenie gminy Włoszczowa zajęcia musiały zostać zawieszone. Ponad 70 proc. nauczycieli przedstawiło zwolnienia lekarskie. Zajęcia odbywają się na świetlicy pod opieką zdrowych pedagogów.

Zajęcia zostały odwołane w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 we Włoszczowie oraz w oddalonej o ok. 8,5 km Szkole Podstawowej w Koniecznie. Na L4 poszło ponad 70 proc. nauczycieli. W związku z tym, że nie znaleziono zastępstwa lekcje zostały zawieszone. Szkoły nie zostały jednak zamknięte. Zajęcia będą odbywały się m.in. w świetlicy, działa też dowóz dzieci.

Jak mówi w rozmowie z "Radiem Kielce" świętokrzyski kurator oświaty szkoły muszą pracować i nie da się ich zamknąć. - Zwróciliśmy się też do dyrektorów placówek z zaleceniem, by wystąpili do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o sprawdzenie zasadności zwolnień lekarskich pedagogów - powiedział Kazimierz Mądzik.