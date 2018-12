Święta droższe niż rok temu. Za niektóre produkty zapłacimy więcej

Polska Federacja Producentów Żywności informuje, że aż o kilkadziesiąt złotych więcej zapłacimy za świąteczne jedzenie niż w zeszłym roku. Na przestrzeni ostatniego roku, ceny wzrosły o 4-5 procent.

Największa podwyżka cen zauważalna jest w przypadku ryb, warzyw, owoców oraz masła. Za kilogram karpia możemy zapłacić aż 20 złotych.

.

- Podwyżki cen sięgały w tym przypadku nawet 15-20 procent. Główny powód to poważna susza. To spowodowało wzrost kosztów produkcji, mniejszy przyrost ryb i wzrost cen pasz. Efektem jest wysoka cena. Wigilia jest jednak raz do roku, zachęcam wszystkich, żeby mniejszą uwagę zwracali na cenę, a większą na jakość produktów. Oczywiście, wszystko w miarę możliwości swojego portfela – informuje Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności.