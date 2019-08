Świeć. Poszukiwania złodzieja, który ukradł cegły z zamku krzyżackiego

W pokrzyżackim zamku w Świeciu skradziono cegły z muru obronnego. Gmina szuka złodzieja i ogłasza nagrodę dla osoby, która w tym pomoże.



Do kradzieży doszło w ubiegłym tygodniu. Po północnej i wschodniej stronie zamku zniknęło kilkadziesiąt cegieł z muru. Zarządzający zamkiem napisali na facebookowym profilu, że do wydarzenia musiało doszło najprawdopodobniej nad ranem, ki. Dodają, że nie była to pierwsza dewastacja i kradzież tego typu, jednak wcześniej znikała mniejsza liczba cegieł. Dokładnej liczby zamek nie podaje.