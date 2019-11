Świdnica. Myślał, że jego znajomy śpi. Usłyszał zarzut znieważenia zwłok

71-letni mieszkaniec Świdnicy (woj. dolnośląskie) nie żył od ponad miesiąca, jednak jego kolega, który przyszedł go odwiedzić twierdzi, że nie dostrzegł tego faktu. Mężczyzna twierdzi, że myślał, iż jego znajomy śpi. Teraz jest podejrzany o znieważenie zwłok.

Śledczy zakładają, że mężczyzna zmarł co najmniej miesiąc przed znalezieniem zwłok. Ustalili również, że w okresie, gdy mężczyzna już nie żył, w mieszkaniu było włączane światło i słychać było otwieranie drzwi. Sąsiedzi 71-latka zeznali, że odwiedzał go znajomy. Właśnie on usłyszał zarzuty w tej sprawie. Śledczy twierdzą, że mężczyzna musiał wiedzieć o śmierci kolegi, a mimo to nie poinformował jego rodziny i w ten sposób znieważył zwłoki 58-latka.