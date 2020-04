Światowy Indeks Wolności Prasy. Polska na 62. miejscu

"Ranking pokazuje, że nadchodzące dziesięciolecie będzie miało decydujące znaczenie dla przyszłości dziennikarstwa, a pandemia COVID-19 uwypukliła i wzmocniła wiele kryzysów, które zagrażają prawu do swobodnie przekazywanych, niezależnych, zróżnicowanych i wiarygodnych informacji" - można przeczytać w omówieniu publikacji na stronie Reporterów bez Granic, organizacji zajmującej się wolnymi mediami.

Media w Polsce. Dlaczego spadek?

Na 11. pozycji znalazły Niemcy, na 45. miejscu Stany Zjednoczone, na 89. Węgry, a na 149. - Rosja. A co z Polską? Nasz kraj odnotował spadek o 3 miejsca. Obecnie znajdujemy się na 62. miejscu.

"Dążenie władzy do podporządkowania sobie systemu sądowniczego i rosnąca tendencja do penalizowania zniesławienia zaczynają mieć wpływ na wolność słowa niezależnych mediów" - tak organizacja Reporterzy bez Granic tłumaczy spadek Polski w zestawieniu. Podkreślono również, że "stosowanie art. 212 o zniesławieniu zmusza niezależne media do autocenzury".