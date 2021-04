Światowy Dzień Zdrowia. Prezydent Andrzej Duda złożył hołd medykom

- Chcemy oddać hołd z jednej strony wszystkim pracownikom służby zdrowia, ale także żołnierzom, funkcjonariuszom oraz pracownikom innych branż, którzy dzielnie stają na pierwszej linii walki z COVID-19 . W karetkach, szpitalach oraz innych miejscach pełnienia swojej służby. Także w sklepach, gdzie sprzedawczynie i sprzedawcy nieustannie obsługują klientów. W aptekach, gdzie aptekarze są gotowi do niesienia pomocy pacjentom, którzy nieświadomie przychodzą z koronawirusem - mówił Andrzej Duda.

W uroczystościach na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wzięli udział także szefowa KPRP Grażyna Ignraczak-Bandych oraz szef BBN Paweł Soloch. Flaga państwowa RP została opuszczona do połowy masztu - to najwyższy hołd RP dla swoich znanych obywateli. Na trąbce odegrano także "Ciszę".

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 1948 roku. Dwa lata później podjęto decyzję o corocznym obchodzeniu święta w dniu 7 kwietnia w rocznicę powstania WHO. "COVID-19 unaocznił różnice pomiędzy ludźmi, którzy żyją zdrowo i mają znacznie łatwiejszy dostęp do służby zdrowia niż pozostali. To czas, aby równość zdrowotna była dla wszystkich z każdego zakątka globu" - przekazuje wyspecjalizowana agenda ONZ na Facebooku.