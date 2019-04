Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - 23 kwietnia 2019. Święto wspierające czytelnictwo na całym świecie

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest już po raz 24. 23 kwietnia w różnych zakątkach świata świętują czytelnicy oraz wydawcy. A jedną z głównych bohaterek tego dnia jest książka.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – historia święta

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich narodził się w Katalonii. W 1926 roku jeden z wydawców w Walencji zgłosił propozycję utworzenia święta poświęconego książce. Pomysł przypadł do gustu zarówno Katalończykom, jak i wszystkim Hiszpanom. Od 1930 dzień książki obchodzony jest w całej Hiszpanii, a od 1964 roku święto jest wpisane do kalendarzy we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych.

Na świecie Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich stał się oficjalnym świętem w 1995 roku dzięki działalności UNESCO. Obchody Dnia Książki stały się na tyle popularne, że od 2001 roku UNESCO co rok wybiera Światową Stolicę Książki. Pierwszą z nich był Madryt. W 2014 roku stolicą książki został Wrocław. W 2019 roku przeniosła się ona z Aten do Szardży (Zjednoczone Emiraty Arabskie).