Swiatłana Cichanouska do robotników: strajkujcie dalej!

Swiatłana Cichanouska opublikowała nowe nagranie, w którym zwraca się do Białorusinów. Zaapelowała, by kontynuowali strajki i przeciwstawili się Aleksandrowi Łukaszence. - On ukradł nam nasz wybór. Okaleczył nasze dzieci, nasze żony i mężów. Nadszedł czas zapłaty - powiedziała była kandydatka na urząd prezydenta Białorusi.