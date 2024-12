Świąteczne zakupy na ostatnią chwilę? Kupując na tej platformie, zawsze zdążysz z prezentami

Płatna współpraca z Allegro

Dni przed Bożym Narodzeniem to dla sprzedawców absolutnie najgorętszy moment w roku. Choć wielu Polaków zakupy zrobiło z wyprzedzeniem (w poniedziałek 16 grudnia użytkownicy Allegro złożyli najwięcej zamówień w historii), to spoglądając na weekendowe tłumy w galeriach handlowych czy kurierów stale wyładowujących przesyłki do przepełnionych automatów paczkowych, można zaryzykować stwierdzenie, że kupowanie na ostatnią chwilę to wciąż nasz sport narodowy.

Ile w tym roku wydajemy na prezenty? Jak wynika z badania Panelu Badawczego Ariadna, co trzeci Polak między 100 a 300 zł, a podobny odsetek — od 300 do 600 zł. 17 proc. osób przeznaczy na podarki od 600 do 1 tys. zł, a na jeszcze droższy upominek zdecyduje się 8 proc. badanych. Tylko 3 proc. rodaków nie planuje żadnych wydatków w związku z prezentami, a 9 proc. wyda mniej niż 100 zł.

Zdecydowanie częściej i chętniej kupujmy w internecie niż w sklepach stacjonarnych. Online robi zakupy 65 proc. respondentów, a w galeriach handlowych 53 proc. Blisko połowa ankietowanych (44 proc.) za zakupy płaci za pomocą aplikacji mobilnych, a 30 proc. wybiera kartę.

Szybka i terminowa dostawa to priorytet

Stale rosnący wzrost popularności zakupów w sieci nie dziwi. Mamy tu duży wybór, szeroką ofertę, lepsze ceny, brak kolejek przy kasach czy nerwów związanych z poszukiwaniem miejsc parkingowych. Jeszcze do niedawna jedyna obawa kupujących była związana z czasem dostawy. Ale i to się zmieniło w ostatnich latach. Wybierając sprawdzone platformy, takie jak największy polski marketplace – Allegro, możemy być pewni, że robiąc świąteczne zakupy "last minute", zdążymy z upominkami przed Wigilią.

Jak ważna jest dziś szybka i sprawna dostawa pokazuje najnowsze badanie przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Allegro. Aż 95 proc. Polaków uważa, że w przypadku zakupów online czas dostawy odgrywa ważną rolę (55 proc. wskazuje, że jest on dla nich bardzo ważny, a ponad 40 proc. uznaje go za istotną kwestię). Co więcej, 2 na 3 ankietowanych przyznaje, że zaufanie do przewidywanego czasu dostawy wzrosło na przestrzeni lat, w tym co trzeci badany odpowiada, że jest to znaczny wzrost.

Podawanie przez sklepy przybliżonego czasu dostawy przed świętami odgrywa kluczową rolę dla połowy klientów w sieci. Pewność, że zamówienie dotrze w terminie jest decydującym czynnikiem przy wyborze konkretnej platformy. Tylko 15 proc. respondentów podkreśla, że inne zmienne, takie jak cena czy jakość produktu, są dla nich ważniejsze niż czas dostawy. Co istotne, ponad połowa osób deklaruje, że w sytuacji, gdy na kilka dni przed świętami będzie musiała zamówić prezenty, częściej wybierze platformę oferującą gwarantowaną dostawę niż sklep stacjonarny.

Zamówienie dotrze nawet w Wigilię

Allegro i sprzedawcy obecni na platformie słyną z terminowości realizowanych dostaw. Marketplace przykłada ogromną wagę do prognoz czasu dostawy, zwłaszcza w tak kluczowych okresach w roku jak ten przedświąteczny. Efekt? W 2023 r. aż 99,9 proc. przesyłek dotarło do klientów przed Wigilią. Ostatnie zamówienie zostało złożone w piątek 22 grudnia o godzinie 22:59 i zostało dostarczone do klienta w sobotę 23 grudnia.

W tym roku Allegro idzie jeszcze dalej. Użytkownicy platformy będą mogli składać zamówienia aż do poniedziałku 23 grudnia z predykcją dostawy na 24 grudnia. Krótko mówiąc, nawet robiąc zakupy w sieci naprawdę na ostatnią chwilę, możemy być pewni, że z prezentami zdążymy na Wigilię.

Na Allegro znajdziemy tysiące pomysłów na bożonarodzeniowe upominki w każdej z najpopularniejszych kategorii. Oferty z przewidywalnym czasem dostawy przed świętami mają charakterystyczne oznaczenie z czerwonym prezentem. Wszystkie inspiracje znajdziecie tutaj.

Płatna współpraca z Allegro